Wijzigingen voor Nissan Micra in de planning

In gesprek met Automotive News zegt Phillip Saillard, vice-president sales en marketing voor Nissan in Europa, dat de fabrikant voornemens is de aandrijflijn van de Micra onder handen te nemen.

Of dit betekent dat de onlangs door Renault-Nissan-Mitsubishi en Daimler nieuw ontwikkelde benzinemotor in de Micra leverbaar wordt, wilde Saillard niet bevestigen.

De Nissan Micra werd in september 2016 gepresenteerd en is sinds februari 2017 te koop in Nederland. Het model is leverbaar met een 73 pk sterke benzinemotor zonder turbo en een 90 pk sterke benzinemotor met turbo. Daarnaast is er een dieselmotor beschikbaar, eveneens met 90 pk.

Van het model zijn tot en met november 2.109 exemplaren op kenteken gezet. Daarmee moet de Micra elf directe concurrenten, waaronder de Renault Clio en Volkwagen Polo, voor zich dulden.

"We hebben de nieuwe Micra anders gepositioneerd dan voorheen. Hij staat nu midden in het B-segment. De auto moet een grotere doelgroep aanspreken dan de voorgaande generaties. Het kost tijd om nieuwe klanten de weg naar de Nissan-showroom te laten vinden," zei de Nederlandse importeur in gesprek met AutoWeek afgelopen oktober.

Saillard laat een vergelijkbaar geluid horen, en geeft aan dat de verkoop van de Micra in oktober nog niet op stoom is.