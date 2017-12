Porsche brengt eerbetoon aan racehelden

De campagne staat daarnaast in het teken van de historische en culturele diversiteit van Singapore. Om de reden werden de Macan's op speciaal gekozen fotolocaties in de stadstaat vastgelegd.

De Macan 'Martini Racing' verwijst naar de Porsche 917, die in 1970 op het circuit Hockenheim in dezelfde kleurstelling zijn debuut maakte. Het merk was twee jaar daarvoor de samenwerking met drankfabrikant Martini & Rossi aangegaan.

Ook het zogenaamde 'Rothmans Design', bekend van de Porsche 956 Le Mans raceauto uit 1982, werd toegepast. Het model domineerde de langeafstandsrace dat jaar. Ook in 1984 en 1985 ging Porsche met de 956 met de zege aan de haal.

De derde Macan is uitgevoerd als 'Pink Pig', een verwijzing naar een experimenteel model, de 917/20, dat in 1971 voor Le Mans werd ingeschreven. De auto was dankzij een uitstekende stroomlijn in de kwalificatiesessies flink sneller dan het reguliere model waarmee Porsche uiteindelijk de race won.

De Macan 'Salzburg Design' is een eerbetoon aan de 917 KH uit 1970. Met deze auto wist Porsche de eerste van haar 19 overwinningen op Le Mans te scoren.

Tot slot toont Porsche de Macan als 'Gulf Oil'. De blauworanje kleurencombinatie is vooral bekend van de 917 die een prominente rol vervulde in de Steve McQueen film Le Mans uit 1971.

918 Spyder

Het is niet voor het eerst dat Porsche teruggrijpt op het raceverleden. De Porsche 918 Spyder, die tussen 2013 en 2015 gebouwd werd, was leverbaar met het zogenaamde Wessach pakket, bestaande uit een aantal gewichtsbesparende opties.

Als onderdeel van het pakket kon de 918 als een Martini Racing-versie geleverd worden of in een kleurstelling die gelijkenissen met het Salzburg Design vertoonde.