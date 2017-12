Basisprijs nieuwe plug-in hybride Kia bekend

De Optima Sportswagon is uitgerust met een 11,26 kWh groot accupakket. Hiermee kan de auto 52 kilometer elektrische afleggen. De topsnelheid is in dat geval begrensd op 120 kilometer per uur.

Het accupakket in de Sportswagon heeft een grotere capaciteit dan het exemplaar in de plug-in hybride-uitvoering van de Optima sedan, die uitgerust is met een 9,8 kWh groot accupakket.

De aandrijflijn bestaat verder uit een 156 pk sterke 2,0-liter grote GDI-benzinemotor, gekoppeld aan een elektromotor en een zestrapsautomaat. Het gecombineerd vermogen ligt op 205 pk.

De plug-in hybride-versie van de Optima Sportswagon accelereert in 9,7 seconden naar de 100 kilometer per uur en mag tot 1.500 kilo trekken.

Bestellen kan per direct.

Kijk voor meer informatie en foto's op AutoWeek.nl