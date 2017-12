Maserati houdt fabrieken langer gesloten

De fabriek in de Italiaanse gemeente Grugliasco, ongeveer 10 kilometer ten westen van Turijn, wordt op 15 januari opnieuw opgestart, aldus bronnen. In de fabriek worden de Ghibli en Quattroporte gebouwd.

In de Mirafiori fabriek wordt de productie van de Levante SUV eveneens op die datum hervat. In Modena, waar de Granturismo en Grancabrio worden gebouwd, gaan de werkzaamheden op 8 januari van start.

De fabrieken in Grugliasco en Modena werden op 15 december stilgezet. In Mirafiori gaat de productiestop later op woensdag in.

Levante

Maserati, onderdeel van Fiat Chrysler Automobiles, heeft te lijden onder teruglopende vraag naar zijn modellen in China.

Eerder dit jaar traden in dat land nieuwe regels in werking die onder andere fabrikanten verbieden hun dealers voorraad op te dringen.Om die reden lag de productie van de Levante tussen oktober en november ook al twee weken stil.

Onderzoeksbureau JATO Dynamics verwacht dat het aantal geproduceerde Levante's in het vierde kwartaal uit zal komen op 5.192 exemplaren, een daling van 44 procent. Gedurende die periode werden 37 van de 61 productiedagen benut.

Daarnaast loopt de vraag naar het model elders in de wereld onverwachts snel terug, aldus analisten.

De afgelopen twee maanden lag de verkoop van de Levante in Europa zo'n 4 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. In de Verenigde Staten ging de verkoop met 15 procent onderuit.

Maserati’s totale productie gedurende het afgelopen tijdsvlak komt naar schatting uit op 12.217 stuks, een daling van 25 procent ten opzichte van het laatste kwartaal van 2016.

Gemeten over de eerste negen maanden van het jaar lag de verkoop van Maserati met 35.500 exemplaren ongeveer 40 procent hoger dan een jaar eerder, mede dankzij een aanvankelijk sterke vraag naar de Levante.

Naar schatting zal de verkoopstijging over het gehele jaar uitkomen rond de 20 procent.