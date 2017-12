Prijs nieuwe Volkswagen Up GTI blijft onder 20.000 euro

De Up GTI wordt aangedreven door een 115 pk sterke 1.0 TSI, een driecilindermotor die 200 Nm aan trekkracht levert. Het blok is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak

Het model accelereert in 8,8 seconden naar een snelheid van 100 kilometer per uur. De topsnelheid ligt op 196 kilometer per uur.

De Up GTI is te herkennen aan 17-inch lichtmetalen wielen en een GTI-logo in de grille, die bovendien voorzien is van een rode bies. Tevens is het model met 1,5 centimeter verlaagd.

De andere uiterlijke kenmerken zijn de zwarte buitenspiegels, een spoiler, een zwarte diffuser en een verchroomd uitlaateindstuk.

In het interieur monteert Volkswagen een met leer bekleed multifunctioneel sportstuur, een GTI-pookknop en sportstoelen met de voor de GTI kenmerkende geruite bekleding.

De standaarduitrusting omvat airconditioning, stoelverwarming, cruise control, parkeersensoren achter en elektrisch verstelbare, inklapbare én verwarmbare buitenspiegels.

