Europese autoverkopen gaan vooruit

In totaal werden in november iets meer dan 1,2 miljoen auto's op kenteken gezet. De meeste grote Europese markten deden het goed, met groei in de dubbele cijfers in Spanje en Frankrijk.

Dat laatste gold ook voor Nederland (plus 18 procent). In het Verenigd Koninkrijk daarentegen was voor de achtste maand op rij sprake van krimp.

Volkswagen, waartoe ook merken als Audi, Seat en Skoda behoren, was ook in november marktleider in de EU met een aandeel van bijna een kwart.

Op twee stond PSA Peugeot Citroën, waar nu ook de merken Opel en Vauxhall onder vallen. Renault, inclusief Dacia en Lada, was de nummer drie.