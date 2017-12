Skoda viert rallysucces met speciale Fabia

De speciale Fabia, waarvan Skoda er slechts 1,300 zal produceren, is te herkennen aan een witte carrosseriekleur in combinatie met een zwart dak.

Het model is gebaseerd op de Monte Carlo-uitvoering en is voorzien van 17-inch lichtmetalen wielen, die leverbaar zijn in het wit, groen of zwart.

Daarnaast is de Fabia verlaagd en uitgerust met sportveren. Bovendien werden de schokdempers wat straffer afgesteld. Tot slot werd het uitlaatsysteem gewijzigd.

In het interieur monteert Skoda een sportstuur en sportief gevormde stoelen.

De gelimiteerde Skoda Fabia wordt aangedreven voor een 125 pk sterke 1.4 TSI motor. Het blok is gekoppeld aan een automatische DSG-transmissie.

De auto accelereert in 8,8 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur en haalt een topsnelheid van 203 kilometer per uur.

Het speciale model krijgt ook extra uitrusting mee. Skoda levert de Fabia met onder meer stoelverwarming, achteruitrijcamera, een navigatiesysteem, automatische klimaatregeling, parkeersensoren achter, keyless-go en adaptieve cruise control.



De gelimiteerde Skoda Fabia komt niet naar Nederland