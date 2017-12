Daimler-topman Zetsche vertrekt naar TUI

In oktober 2018 komt een einde aan het dienstverband van Zetsche. Begin 2016 werd nog bekend dat zijn contract tot eind 2019 was verlengd, maar die termijn zal de in Istanbul geboren Duitser niet meer volmaken.

Zetsche is sinds 1976 in dienst bij het bedrijf, toen nog Daimler-Benz geheten. In 2006 betrok hij z’n huidige functie.

Zetsche treedt ook bij TUI aan als bestuursvoorzitter en volgt in die functie Klaus Mangold op, die eveneens een verleden bij Daimler-Benz heeft.

Als opvolger bij Daimler wordt door AutoBild de naam van de Zweedse ontwikkelingschef Ola Källenius genoemd, al is dat nog niet officieel bevestigd.

