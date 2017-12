Chinese fabrikant doet verbrandingsmotor in de ban

Volgens BAIC voorzitter Xu Heyi stopt het bedrijf over een kleine drie jaar met de verkoop van in eigen beheer ontwikkelde auto's met een verbrandingsmotor. De verkoopstop zal in de hoofdstand Beijing van start gaan.

In 2025 doet het merk de brandstofmotor ook in de rest van China in de ban, zo meldt Reuters op basis van lokale bronnen.

BAIC Motor anticipeert met de maatregel op de naderende quota van de Chinese regering voor volledig en deels-elektrische auto's, die in 2019 in werking treden.

BAIC Motor is onderdeel van de Beijing Automotive Industry Holding Company, een bedrijf dat naast personenauto's ook bedrijfswagens en militaire voertuigen produceert.

Het bedrijf is in Europa vooral bekend van de overeenkomst met General Motors om de technologie en het intellectueel eigendom van Saab te mogen gebruiken.

Daimler, het Duitse moederbedrijf van Mercedes-Benz, is aandeelhouder in BAIC Motor.