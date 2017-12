Mercedes-Benz toont interieur nieuwe G-Klasse

Mercedes-Benz voorziet het dashboard van een breed digitaal paneel, waarin twee schermen van 12,3 inch zijn opgenomen. Het instapmodel zal echter voorzien worden van twee analoge klokken achter het stuur. In dat geval monteert Mercedes een enkel, 12,3-inch groot infotainmentscherm.

Voor de bijrijder is op het dashboard een handgreep geplaatst, iets dat ook in de huidige G-klasse het geval is.

Ook de knoppen waarmee het differentieel zich laat bedienen, krijgen een herkenbare plek tussen de ventilatieroosters. Het ontwerp van de uitstroomopeningen verwijst naar koplampunits van de huidige G-klasse.

Mercedes-Benz meldt dat de stoelen achterin verder de bagageruimte in zijn geplaatst, hetgeen voor 15 centimeter extra beenruimte zorgt ten opzichte van de huidige G-klasse. De achterbank kan tevens in de verhouding 40:60 worden neergeklapt.

Ook de beenruimte voorin zal toenemen, belooft Mercedes. Verder is er meer ruimte in de breedte, ondanks dat de auto vanbuiten in de breedte niet groeit.

