BMW doet goede zaken in China

Tot en met november zijn er in China 542.362 exemplaren geleverd, een stijging van 14,7 procent. Ook op Aziatische markt als geheel deed BMW het goed. Daar steeg de verkoop de afgelopen elf maanden met 13,1 procent naar 769.643 stuks.

In de Verenigde Staten werd een verkoopstijging van 4,5 procent gerealiseerd. In dat land werden in november 32.087 nieuwe modellen verkocht. Gemeten over de eerste 11 maanden van het jaar liggen de leveringen echter 4,2 procent lager.

In Europa steeg de verkoop minder snel. Het aantal registraties lag vorige maand met 92.288 stuks ongeveer 1,2 procent hoger dan in 2016. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk liepen de leveringen zelfs terug.

In het buurland werden 1,2 procent minder BMW's verkocht en in het Verenigd Koninkrijk ging de verkoop met 9,3 procent onderuit.

De BMW Group, waartoe ook Mini en Rolls-Royce worden gerekend, boekte in November desondanks een verkooprecord. Daarmee volgt het concern in de voetsporen van Mercedes-Benz en de Volkswagen Group. Beide Duitse fabrikanten maakten eerder al verkooprecords bekend.

De BMW Group leverde in november 220.649 nieuwe auto's af, een stijging van 5,2 procent. Van de volledig en deels-elektrische voeruigen van het concern, zoals de BMW i3 en de plug-in hybride versies van BMW en Mini modellen, werden er 63,5 procent meer verkocht.

Vorige maand lag het aantal op 11.710 exemplaren. Gemeten tot en met november staat de teller op 89.806 stuks, een plus van 63,7 procent. Van de elektrische i3 zijn er in de eerste elf maanden van het jaar al meer verkocht dan in heel 2016.