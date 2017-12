Volkswagen levert recordaantal auto's af

In Duitsland viel de verkoop vorige maand met 47.800 exemplaren zo’n 8 procent hoger uit.

Ook in Oostenrijk en Frankrijk ging het aantal leveringen omhoog. In die landen steeg de verkoop met respectievelijk 20,3 en 10,2 procent.

In China, de belangrijkste afzetmarkt voor de fabrikant, nam het aantal registraties met 16,2 procent toe naar 331.100 voertuigen.

De grootste verkoopstijging werd in Brazilië gerealiseerd. Daar werden in november 34 procent meer auto's geleverd, in totaal 26.300 stuks.

In Rusland zat de verkoop eveneens in de lift. Vorige maand werden er 9.000 exemplaren verkocht, een stijging van 29 procent.

Een plus van 31,8 procent naar 6.000 voertuigen in Canada vorige maand kon een verkoopdaling van 1,4 procent in Noord-Amerika niet voorkomen.

Gemeten over de eerste 11 maanden van dit jaar staat de wereldwijde verkoop van Volkswagen modellen nu op 5,64 miljoen, een winst van 4 procent.