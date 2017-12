Renault introduceert nieuwe benzinemotor

Het blok komt voort uit een samenwerking tussen Renault-Nissan-Mitsubishi en het Duitse Daimler, moederbedrijf van Mercedes-Benz.

De motor heeft een cilinderinhoud van 1.330 cc en is voorzien van een turbo en directe brandstofinjectie. Het nieuwe TCe blok wordt leverbaar in drie varianten, met respectievelijk 116, 140 en 160 pk.

Als TCe 115 helpt de motor de Scénic aan een topsnelheid van 182 kilometer per uur. De acceleratietijd naar 100 kilometer per uur ligt op 11,3 seconden. Het blok is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak.

Het gemiddelde brandstofverbruik ligt op basis van de New European Driving Cycle-meetmethode op 5,4 l/100 kilometer. De grotere en zwaardere Grand Scénic verbruikt met 5,6 l/100 kilometer logischerwijs iets meer.

Andere modellen

De TCe 140 is met zowel een handgeschakelde versnellingsbak als met een automaat leverbaar. De Scénic haalt er een topsnelheid van 195 kilometer per uur mee en heeft 10,1 tellen nodig voor de acceleratie naar 100 kilometer per uur.

Het gemiddeld verbruik van de handgeschakelde TCe 140-versie is gelijk aan dat van de TCe 115. Voor de variant met automatische transmissie geldt voor de Scénic een verbruik van 5,4 l/100 kilometer. Voor de Grand Scénic ligt die waarde op 5,5 l/100 kilometer.

De TCe 160 wordt gekoppeld aan een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Het gemiddeld verbruik ligt ook hier op 5,4 l/100 kilometer. De Grand Scénic noteert een waarde van 5,5 l/100 km.

De motor wordt op termijn ook leverbaar in andere modellen van Renault. Ook de nieuwe Mercedes-benz A-Klasse krijgt naar verluidt de beschikking over deze motor.