McLaren lanceert nieuwe hypercar 'Senna'

De McLaren Senna wordt aangedreven door een 4,0-liter biturbo-V8, een blok dat ook in de 720S hangt. De achtcilinder levert 800 pk en 800 Nm aan trekkracht.

Door veelvuldig gebruik van koolstofvezel is het wagengewicht laag gebleven. Met 1.189 kilo is de Senna de lichtste McLaren ooit sinds de F1, een model dat in 1992 werd gelanceerd. Zo zijn onder andere het chassis en de carrosserie uit koolstofvezel vervaardigd.

McLaren heeft alles in het werk gesteld om de auto zo aerodynamisch mogelijk te maken, getuige het grote aantal lijnen en vouwen in het koetswerk. Daarnaast moeten een grote diffuser en achtervleugel voor voldoende neerwaartse druk zorgen.

Alle 500 exemplaren van de Senna zijn al vergeven. Klanten hebben 750.000 pond voor de auto betaald, omgerekend 850.533 euro.

De Braziliaan Senna werd in 1988, 1990 en 1991 wereldkampioen Formule 1 in een McLaren. In 1989 en 1993 werd hij tweede, eveneens in een McLaren. In 1994 stapte hij over naar Williams. Senna verongelukte dat jaar tijdens de Grand Prix van San Marino op het circuit van Imola.