Ford verhuist deel van productie in VS naar Mexico

Arbeidskosten in Mexico zijn lager dan in de VS. Door de verhuizing hoopt Ford het rendement op de wagens op te voeren.

Wel haalt het daarmee mogelijk de woede van president Donald Trump op de hals. Die uitte meermaals felle kritiek op Amerikaanse bedrijven die productie uitbesteden aan lagelonenlanden als Mexico. Dat was voor Ford eerder reden om een plan voor een kleine fabriek in Mexico te laten varen.

Ford zelf zegt met de verhuizing ruimte te maken voor de ontwikkeling en productie van zelfrijdende auto's in Michigan. Deze auto moet in 2021 de weg op. Daarbij verwacht Ford 150 extra banen in de VS te creƫren.