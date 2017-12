Mercedes-Benz boekt verkooprecord in eerste elf maanden van 2017

Dat komt neer op een stijging van 10,7 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Ook in november zelf boekte Mercedes-Benz met 195.698 voertuigen een verkooprecord. Het was de 57e opeenvolgende maand dat de fabrikant meer auto's wist te verkopen.

In Europa werd een recordaantal van 79.942 exemplaren afgeleverd in november. Gemeten over de eerste elf maanden van dit jaar staat het aantal op 879.878 stuks, eveneens een record.

Azië

November was ook een recordmaand in Azië en Noord-Amerika. In China steeg de verkoop met 22,2 procent naar 50.810 voertuigen.

Voor dit jaar tot nu toe ligt de verkoop 27,3 procent hoger op 539.728 auto's. Voor de Aziatische markt als geheel staat dat aantal op 802.565 exemplaren, een stijging van 20,6 procent.

In Noord-Amerika groeide de verkoop vorige maand minder hard. Het aantal leveringen lag met 36.505 auto's ongeveer 3,8 procent hoger dan in november 2016.

S-Klasse

De eerder dit jaar vernieuwde S-Klasse kan op grote belangstelling rekenen, aldus Mercedes-Benz. Wereldwijd verkocht Mercedes-Benz vorige maand 18,5 procent meer van deze wagens. Ook de E-klasse verkoopt nog altijd goed. Er zijn er dit jaar 46 procent meer afgeleverd dan vorig jaar.

In november hadden de SUV's en cross-overs van Mercedes een aandeel van 37,5 procent in de wereldwijde verkoop. Voor de eerste elf maanden van het jaar staat dit aandeel op 34,9 procent.