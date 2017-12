Autoverkoop in Verenigd Koninkrijk koerst af op daling

Volgens de Society of Motor Manufacturers and Traders, de betreffende brancheorganisatie in het Verenigd Koninkrijk, lag de verkoop in november 11.2 procent lager dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Het was bovendien de achtste opeenvolgende maand dat het aantal registraties, in november 163.541, lager lag dan in de maand ervoor.

Diesels

De verkoop heeft vooral te lijden onder het lage consumentenvertrouwen en de teruglopende vraag naar diesels door aangekondigde nieuwe belastingen.

Vorige maand werden er 30,6 procent minder diesels verkocht dan een jaar eerder. Gemeten over de eerste elf maanden van het jaar ligt dat aantal 16,1 procent lager op 1,2 miljoen exemplaren.

Hoewel de verkoop van zogenaamde Alternative Fuel Vehicles, waartoe ook hybride voertuigen, plug-in hybride auto’s en elektrische modellen gerekend worden, in de lift zit, kunnen de behaalde aantallen nog niet voor de terugloop van diesel compenseren.

In november werden er 8.867 van dergelijke voertuigen verkocht, een stijging van 33,1 procent, tegenover 61.730 nieuwe auto’s met dieselmotor.

Vanaf april 2018 wordt het voor particulieren en zakelijke rijders duurder een nieuwe auto met dieselmotor te kopen of leasen. Bovendien gaat de regering voertuigen die de Euro 6 emissiestandaard niet halen extra belasten.