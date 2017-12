Lamborghini lanceert snelste SUV ter wereld

De 650 pk sterke motor helpt de Urus aan een acceleratie tijd van 0 naar 100 kilometer per uur van 3,6 seconden. Het model haalt de 200 kilometer per uur in 12,8 seconden. Het blok is gekoppeld aan een achttrapsautomaat.

De Urus is voorzien van vierwielaandrijving, waarbij standaard zestig procent van het vermogen naar de achterwielen gaat. De kracht kan dankzij de techniek 'torque vectoring' in het differentieel ook tussen links en rechts verdeeld worden. Tot slot krijgt het model vierwielsturing mee.

Dankzij carbonkeramische remschijven bedraagt de remweg van de naar verluidt 2.154 kilo wegende Urus bij 100 kilometer per uur slechts 33,7 meter.

Rijstanden

Lamborghini heeft vijf rijmodi bedacht, zodat de Urus op diverse ondergronden het vermogen kwijt kan. Naast Strada (straat) en Terra (off-road), kunnen ook de standen Neve (sneeuw), Sport en Corsa (circuit) ingeschakeld worden. In die laatste modus wordt 87 procent van de kracht naar de achterwielen gestuurd.

Het interieur kenmerkt zich, net als het exterieur, door hexagonale vormen. De 5,11 meter lange Urus heeft een wielbasis van 3.003 millimeter, waardoor er volgens Lamborghini voldoende plek voor inzittenden en bagage is. De kofferruimte heeft een inhoud van 616 liter en kan worden uitgebreid naar 1.596 liter.

Lamborghini levert standaard twaalfvoudig elektrisch verstelbare én verwarmbare stoelen, al staan achtienvoudig verstelbare exemplaren met massage- en ventilatiefunctie op de bestellijst.

Optioneel is de driezits achterbank te vervangen door twee losse sportstoelen. Het gehele interieur is naar wens te bekleden met een combinatie van alcantara, aluminium, hout en koolstofvezel.

De Europese basisprijs is vastgesteld op 141.429 euro. Wat de Urus in Nederland gaat kosten (inclusief bpm en btw), is nog niet bekend.

