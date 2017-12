Porsche boekt verkooprecord in de Verenigde Staten

Het record was met name te danken aan de voortdurende goede verkoop van de Porsche 911. Daarvan werden er in de Verenigde Staten vorige maand 976 exemplaren op kenteken gezet, 277 stuks meer dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Ook de verkoop van de 718 Boxter en 718 Cayman zat in de lift. Het afgeleverde aantal groeide van 457 exemplaren in november 2016 naar 522 stuks dit jaar.

Het best verkochte model in de Verenigde Staten is en blijft de Macan SUV. Porsche verkocht er vorige maand 1.981, een daling van 73 stuks ten opzichte van vorig jaar.

Gemeten over de eerste elf maanden van dit jaar staat de teller voor Porsche in de Verenigde Staten op 51.507 verkochte exemplaren, een stijging van ongeveer 2,5 procent.