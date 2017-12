'Elektrisch rijden 10 procent duurder dan rijden op benzine'

Uit de studie blijkt verder dat 38 procent van de Nederlandse consumenten interesse heeft in elektrisch rijden.

De prijs per kilometer van een nieuwe benzineauto is 50,6 cent, terwijl die van een nieuwe elektrische auto 55,9 cent bedraagt. De tarieven zijn berekend op basis van vier jaar gebruik en 15.000 gereden kilometers per jaar. In het rekenvoorbeeld kost de benzineauto 632 euro per maand, de elektrische 689 euro.

Volgens ANWB-directeur Frits van Bruggen is elektrisch rijden daarmee wel duurder, maar volgens hem niet veel duurder. ''Terwijl dat in de beleving van mensen nog wel het geval is."

Thuis opladen

De organisatie benadrukt dat de gebruikskosten van openbare laadpunten en snelladers in het afgelopen jaar flink zijn gestegen. Hierdoor benadert de prijs van rijden op elektriciteit die van rijden op een fossiele brandstof.

"Heb je de mogelijkheid om thuis of op het werk de auto op te laden, dan kost rijden op stroom grofweg de helft van rijden op reguliere brandstof. Ben je volledig afhankelijk van openbare laadinfrastructuur en snelladers, dan valt er nauwelijks financieel voordeel te behalen."

De ANWB stelt verder dat een elektrische auto wel minder onderhoud vergt. Elektrische auto's hebben minder bewegende delen, waardoor er minder sprake is van slijtage. Daarnaast bestaan er tijdelijke fiscale voordelen voor eigenaren van elektrische wagens.

Milieuwinst

Van de ondervraagden zegt 85 procent dat milieuwinst de belangrijkste reden is om te kiezen voor een elektrische auto. 46 procent zegt dat te willen doen omdat de auto voordelig is in gebruik. 44 procent zegt voorbereid te willen zijn op de toekomst, terwijl 38 procent zegt 'van nieuwe dingen te houden'.

Bij redenen om niet te kiezen voor elektrisch zegt 65 procent dat de auto te duur is in aanschaf. 31 procent vindt de actieradius onvoldoende. 26 procent zegt te wachten tot de elektrische auto meer gangbaar is, 24 procent vindt dat er te weinig laadpalen zijn.

Geïnteresseerd

Van de ondervraagden is 21 procent niet geïnteresseerd in elektrisch rijden, terwijl 41 procent hier neutraal tegenover zegt te staan.

Van Bruggen: ''Het nieuwe kabinet wil dat er in 2030 alleen nog maar nieuwe elektrische auto's worden verkocht. Dat is al over twaalf jaar. Wij gaan dit onderzoek vanaf nu elk jaar doen, om te zien waar we staan met elektrisch rijden. Zodat we met z'n allen een mooie transitie naar elektrisch kunnen maken."