BMW lanceert i8 Roadster

BMW compenseert voor het ontbrekende vaste dak met verstevigingselementen in de vleugeldeuren. Het frame van de voorruit is vervaardigd uit met koolstofvezel versterkt kunststof. Onder de streep zorgt dit voor een gewicht dat 60 kilo hoger ligt dan dat van de i8 Coupé.

De elektrisch bedienbare kap laat zich in 15 seconde openen en sluiten bij een snelheid van maximaal 50 kilometer per uur. BMW heeft de vering en demping alsook het Dynamic Stability Control-systeem aangepast voor de i8 Roadster.

De dakloze i8 staat standaard op 20-inch lichtmetaal dat lichter is dan de lichtste wielen die tot op heden leverbaar waren. BMW presenteert tevens een tweetal nieuwe lakkleuren, E-Copper en Donington Grey.

Techniek

De lancering van de i8 Roadster gaat hand in hand met een reeks technische wijzigingen voor de eDrive-aandrijflijn van de gehele i8-lijn. Zo groeit de opslagcapaciteit van het accupakket van 7,1 naar 11,6 kWh.

De elektromotor heeft voortaan 143 pk en is daarmee 12 pk sterker dan voorheen. Op enkel elektrische kracht haalt de i8 nu een snelheid van 105 kilometer per uur in plaats van 70 kilometer per uur.

Wie de eDrive-toets indrukt, kan tot 120 kilometer per uur elektrisch rijden. De volledig elektrische actieradius van de i8 Roadster ligt op 53 kilometer, terwijl de i8 Coupé 55 kilometer ver komt.

Tot slot werd de motorakoestiek van het driecilinder 1.5 TwinPower-blok aangepast. Daarnaast monteert BMW voortaan een partikelfilter. Het gemiddelde verbruik ligt op 2,1 l/100 kilometer voor de i8 Roadster. Voor de i8 Coupé ligt die waarde op 1,9 l/100 kilometer.

Dankzij de vernieuwde aandrijflijn accelereert de i8 Coupé in 4,4 tellen naar een snelheid van 100 kilometer per uur. De i8 Roadster heeft 0,2 seconden langer nodig. De topsnelheid van beide modellen ligt op 250 kilometer per uur.



Vanaf mei volgend jaar is de i8 Roadster in de Nederland leverbaar

Kijk voor meer informatie en foto's op AutoWeek.nl