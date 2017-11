Subaru cross-over voor de Amerikaanse markt gepresenteerd

De op twee millimeter na vijf meter lange Ascent meet 1,93 meter in de breedte en 1,82 meter in de hoogte. Het model heeft een wielbasis van net geen 2,9 meter, iets wat noodzakelijk is om een derde zitrij mogelijk te maken.

De Ascent treedt met zijn afmetingen in de voetsporen van de in 2014 van de Amerikaanse markt verdwenen Tribeca, een SUV die jaren eerder ook in Nederland leverbaar was.

Wie de Ascent als zevenzitter bestelt, krijgt twee 'captain seats' op de tweede zitrij. In het geval van een acht-zits configuratie monteert Subaru hier een reguliere achterbank.

Het model wordt aangedreven door een nieuw ontwikkelde 2,4-liter boxermotor met turbo. Het blok levert 260 pk en is gekoppeld aan een automatische versnellingsbak.

Subaru gaat de Ascent produceren in de fabriek die het merk in de Amerikaanse staat Indiana heeft. De eerste exemplaren worden aan het begin van de zomer van 2018 geleverd.



De nieuwe Ascent is leverbaar met geventileerde stoelen

