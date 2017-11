Alfa Romeo Giulia uitgeroepen tot Motor Trend Car of the Year

The Car of the Year-verkiezing is een initiatief van het Amerikaanse tijdschrift Motor Trend. Het blad roemde in haar oordeel de wegligging en het weggedrag van de Alfa Romeo Giulia.

De journalisten waren vooral onder de indruk van het 280 pk sterke instapmodel voor de Amerikaanse markt. De versie met 200 pk die in Nederland in de prijslijst staat, wordt er niet geleverd.

De vormgeving, zowel van het Giulia exterieur als interieur, kon eveneens op goedkeuring van de jury rekenen. Minpuntjes volgens Motor Trend zijn de relatief smalle stoelen, beperkte connectiviteit en het materiaalgebruik rondom de pookknop.

De Motor Trend Car of the Year-verkiezing werd voor het eerst georganiseerd in 1949 en is daarmee ouder dan het vergelijkbare Europese initiatief, dat in 1964 van start ging.