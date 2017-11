Finalisten Auto van het Jaar 2018 bekend

De Alfa Romeo Stelvio is een van de drie geselecteerde cross-overs, samen met de Citroën C3 Aircross en Volvo XC40. Duitsland is vertegenwoordigd met de Audi A8 en BMW 5 Serie. De andere twee finalisten zijn de Kia Stinger en Seat Ibiza.

De zeven geselecteerde modellen zijn door de jury uit een lijst van 37 kandidaten gefilterd. De Nederlandse afvaardiging bestaat uit Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma, Octane-hoofdredacteur Ton Roks en Gert Wisse, autojournalist bij de ANWB.

Alfa Romeo won de titel Auto van het Jaar in 1998 met de 156 en drie jaar later met de 147. In 1983 werd de Audi 100 tot Auto van het Jaar gekroond, tot op heden de enige titel van het merk. Citroën viel in 1970, 1974 en 1990 in de prijzen met respectievelijk de GS, CX en XM. BMW, Kia, Seat en Volvo hebben nog nooit gewonnen.

De Peugeot 3008 werd door Europese autojournalisten uitgeroepen tot Auto van het Jaar 2017. Het model nam het in de laatste ronde op tegen de Alfa Romeo Giulia, Citroën C3, Mercedes-Benz E-Klasse, Nissan Micra, Toyota C-HR en de Volvo S90/V90.

