Infiniti presenteert QX50 cross-over

Deze variabele compressie zorgt ervoor dat de normaal gesproken vaste verhouding tussen het slagvolume en de inhoud van de verbrandingskamers van de motor automatisch aangepast wordt naar gelang de prestatiebehoefte.

De krachtbron is een 2,0 liter grote viercilinder met turbo. De motor levert 272 pk en is gekoppeld aan een continue variabele transmissie. Volgens Infiniti is de auto met deze krachtbron zo'n 35 procent zuiniger dan z'n met een V6 uitgeruste voorganger.

De vierwielaangedreven variant van de QX50 accelereert in 6,4 seconden naar de 100 kilometer per uur. De variant met voorwielaandrijving doet er 0,3 seconde langer over. De topsnelheid van de cross-over ligt op 230 kilometer per uur.

De 4,69 meter lange QX50 wordt uitgerust met ProPilot, een semi-autonoom systeem dat spoedig ook in de Qashqai (en waarschijnlijk de X-Trail) en in de nieuwe Leaf beschikbaar wordt.

In de eerste helft van volgend jaar verschijnt de auto op de markt.

