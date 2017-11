Nieuwe Mercedes-Benz A-klasse krijgt revolutionair dashboard

Het conventionele instrumentarium is in de nieuwe A-Klasse samen met het infotainmentscherm geïntegreerd in één groot, langgerekt, dun breedbeeldscherm. De gebruikelijke tellerbehuizing komt daarmee voor het eerst te vervallen.

Alle nodige meters en schermen, inclusief die van de airconditioning, radio en navigatie, zijn nu ondergebracht in dat ene langgerekte scherm, dat in drie afmetingen leverbaar wordt.

De basis-uitvoeringen van de nieuwe A-klasse krijgen twee 7-inch schermen. De duurdere varianten krijgen de beschikking over een combinatie van een 7- en 10,25-inch scherm of twee units van elk 10,25 inch.

De nieuwe A-klasse kan ook worden uitgerust met stoelen met geïntegreerde klimaatregeling en massage-functie. De sfeerverlichting is opgewaardeerd en nu voorzien van 64 led-lampjes.

Interieurruimte

Mercedes benadrukte tijdens de persbijeenkomst dat de binnenmaten van de nieuwe A-Klasse zijn gegroeid. Zo hebben de passagiers achterin de beschikking over 2,2 centimeter meer schouderruimte. Voorin nam de ruimte toe met 0,9 centimeter.

Rond de ellebogen groeide de bewegingsruimte voor en achter met respectievelijk 3,5 en 3,6 centimeter. De bagageruimte groeide naar 370 liter, een toename van 29 liter. Bovendien is de laadopening 20 centimeter breder dan die van de huidige A-Klasse.

Tot slot meldt Mercedes dat het zicht rondom in de nieuwe A-Klasse is verbeterd door de toepassing van dunnere A-, B- en C-stijlen. De officiële onthulling van het model zal vermoedelijk plaatsvinden tijdens de Geneva International Motor Show in maart.

De nieuwe A-Klasse wordt rond het voorjaar in Nederland verwacht.

