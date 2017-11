Productie nieuwe Volvo XC40 gestart

De eerste XC40 werd in het bijzijn van de Belgische premier Charles Michel en Volvo topman Håkan Samuelsson geassembleerd.

Ter voorbereiding op de start van productie zijn er in de fabriek 363 nieuwe robots geplaatst. Daarnaast kreeg de productiehal er 8.000 vierkante meter bij.

Volvo bouwt sinds 1965 personenauto's in Gent, waar ook de V40, S60 en V60 van de band lopen. Het andere productiecentrum staat in het Zweedse Torslanda.

In de tweede helft van volgend jaar wordt een derde fabriek in gebruik genomen. Deze is in aanbouw in de Amerikaanse staat South Carolina.

De nieuwe Volvo XC40 werd in september voor het eerst aan het publiek getoond. Volgens de fabrikant zijn er tot op heden meer dan 13.000 orders geplaatst voor de auto. In Nederland heeft het model een instapprijs van 39.975 euro.