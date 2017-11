Prijzen gefacelifte Honda Jazz bekend

Het basismodel is de Honda Jazz in de Trend-uitvoering, aangedreven door een 102 pk sterke 1,3-liter motor. Het blok is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. De luxueuzere Comfort- en Elegance-uitvoeringen kosten respectievelijk 21.290 en 23.990 euro.

De vernieuwde Jazz is ook verkrijgbaar met een CVT-transmissie. Met deze versnellingsbak kosten de Trend, Comfort en Elegance respectievelijk 20.450, 21.990 en 23.990 euro.

Nieuw voor de Jazz is de 130 pk sterke 1,5-liter motor. Deze krachtbron ligt ook in de op de Jazz gebaseerde HR-V cross-over van Honda. De topversie is er alleen als sportieve Dynamic-uitvoering en heeft een prijs van 25.990 euro.

Voor het genoemde bedrag is er de keuze tussen een handgeschakelde zesbak of een CVT-transmissie.

De Dynamic staat standaard op 16-inch lichtmetalen wielen en is onder andere voorzien van led-koplampen, een achterspoiler, mistlampen en een lederen stuurwiel en pookknop.

De gemoderniseerde Jazz is te herkennen aan een nieuwe voorbumper, een gewijzigde grille en anders ingedeelde koplampunits. Aan de achterzijde is een nieuwe bumper geplaatst.



De vernieuwde Honda Jazz is per direct te bestellen

