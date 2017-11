Prijzen van opgefriste Lexus NX bekend

Voor de vierwielaangedreven variant van de basis uitvoering vraagt Lexus minimaal 54.295 euro. De standaarduitrusting omvat onder meer 17-inch lichtmetalen wielen, gescheiden klimaatregeling, cruise control en een infotainmentsysteem.

De Business Line-uitvoering is 5.000 euro duurder en heeft een vanafprijs van 57.995. Voor de Luxury Line vraag Lexus nog eens 3.000 euro extra.

De topmodellen zijn de F Sport Line en President Line, die respectievelijk 69.995 en 70.995 kosten. Deze uitvoeringen zijn alleen in combinatie met vierwielaandrijving te bestellen.

De vernieuwde NX is te herkennen aan de nieuwe, kleinere koplampen met een andere indeling. De led-strip onder de koplamp is eveneens vernieuwd. Ook de mistlampen en de bumpers waarin ze een plek krijgen, zijn aangepast. De achterzijde kenmerkt zich door anders ingedeelde achterlichten en een opgefriste bumper.

In het interieur hebben de grootste wijzigingen betrekking op infotainment. Wie het Lexus Premium Navigation-systeem bestelt, krijgt voortaan een 10,3-inch in plaats van een 7-inch groot scherm. Het Lexus Display Audio-systeem krijgt een 8- in plaats van een 7-inch groot scherm. Daarnaast zijn nieuwe kleurcombinaties voor het interieur leverbaar.

De bijgewerkte NX krijgt tot slot een herzien onderstel en een directere stuurinrichting. In Nederland is de NX in alle gevallen voorzien van een in totaal 197 pk sterke hybride aandrijflijn. Hiermee moet een gemiddeld verbruik van 5,1 l/100 kilometer haalbaar zijn.



Het scherm van het infotainment systeem werd groter

