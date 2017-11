Fiat viert miljoenste exemplaar van Panda

De productie van het jubileum exemplaar, een witte Panda City Cross, werd gevierd in de fabriek in Pomigliano d'Arco. Hoewel de Panda al sinds 1980 geleverd wordt, is het huidige model pas van de derde generatie.

Het oer-model bleef tot 2003 in productie. In 23 jaar tijd werden er 4,5 miljoen exemplaren van verkocht. De tweede generatie Panda werd in mei 2003 in het Poolse Tychy in productie genomen. Daarvan werden er ruim 2,1 miljoen stuks afgeleverd.

In Nederland zijn in totaal zo'n 192.000 Panda's verkocht. Het meest succesvolle jaar van de auto was 1986, toen er 10.539 exemplaren werden geregistreerd .

Aan het begin van dit decennium trok de verkoop van de Panda opnieuw aan. In 2010 en 2011 werden er eveneens meer dan 10.000 van verkocht. Op dat moment was de Panda een van wegenbelasting vrijgesteld model. Tevens was de versie met 1.2 motor vrijgesteld van bpm.

