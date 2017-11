Europese verkoop Ford in de lift

In oktober verkocht Ford in de 20 belangrijkste Europese markten 104.800 voertuigen. Het aantal afgeleverde personenauto’s lag vorige maand op 77.800 stuks.

Met name de SUV’s en cross-over modellen van Ford liepen goed. Het merk verkocht 18.600 exemplaren van de EcoSport en de Kuga, een stijging van 28,5 procent vergeleken met oktober 2016.

Met 126.900 tot op heden afgeleverde exemplaren beleeft de Kuga haar beste verkoopjaar tot nu toe. Het model werd eind 2012 geïntroduceerd en in 2016 vernieuwd.

Ook de levering van de nieuwe Ford Fiesta komt op stoom. Vorige maand werden er 18.800 modellen op kenteken gezet.

In Duitsland was de Fiesta met 4.800 exemplaren de best verkochte compacte auto van oktober. In het buurland werden er in totaal 25.100 auto’s van het merk afgeleverd, waarmee het een marktaandeel van 8,3 procent heeft.