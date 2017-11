Chinese autofabrikant Geely koopt fabrikant van vliegende auto’s

Volgens Geely voorzitter Li Shufu is het bedrijf, dat ook eigenaar is van Volvo Cars en Lotus, voornemens Terrafugia te steunen in de verwezenlijking van een vliegende auto.

Dit moet volgens de Amerikanen al in 2019 mogelijk zijn met hun Transition.

De Transition is al sinds 2009 in ontwikkeling. Drie jaar later werd een tweede prototype onthuld. Terrafugia wil in de komende drie jaar de Transition in productie nemen, om zo in 2019 de eerste leveringen mogelijk te maken.

Dankzij de overname is er nu "vertrouwen" in de haalbaarheid van dit doel, aldus Terrafugia medeoprichter Carl Dietrick. Tevens ziet hij nu mogelijkheden voor "commercieel succes."

Terrafugia werd in 2006 opgericht door een zestal studenten van het Massachusetts Institute of Technology.