Elektrische Opel Ampera-e wordt meer dan 5.500 euro duurder

De Ampera-e was tot nu toe leverbaar als Innovation en als Launch Executive. Die versies maken nu plaats voor respectievelijk de Business+ en Business Executive. Verschil tussen de Innovation en de Bussiness+ is dat de auto nu standaard over stoel- en stuurverwarming beschikt.

Daar dient echter een forse prijs voor te worden betaald, want de voordeligste Ampera-e staat vanaf nu voor 46.699 euro te boek. Dat is een verschil van 5.704 euro met de Launch Executive, die voor 40.995 euro in de prijslijst stond.

De duurdere Business Executive versie laat een soortgelijke verhoging zien. Waar die auto tot voor kort beschikbaar was voor 44.995 euro, kent de opvolger een prijskaartje van 50.349 euro. Bovendien is metallic lak vanaf nu optioneel, terwijl dat bij de Launch Executive standaard was.

Desgevraagd geeft Opel Nederland aan dat de prijsstijging een gevolg is van de gewijzigde relatie met General Motors, nu Opel geen onderdeel meer uitmaakt van dat concern maar van het Franse PSA.

De Ampera-e is Opel's versie van de Chevrolet Bolt, een auto die in de Verenigde Staten wordt verkocht én gebouwd. De auto wordt nu onder andere voorwaarden ingekocht, wat Opel dwingt tot de prijswijziging.

