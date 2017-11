Porsche werkt aan anti-diefstal systeem voor klassiekers

Het anti-diefstal pakket, door de fabrikant 'Porsche Classic Vehicle Tracking System' genoemd, bestaat uit een GPS volgsysteem en een aantal sensoren die op onzichtbare plekken zijn aangebracht.

In het geval van diefstal stuurt de bijbehorende app een signaal naar de alarmcentrale en de eigenaar van het voertuig. Als de eigenaar bevestigd dat er inderdaad sprake is van diefstal, neemt de alarmcentrale contact op met de lokale politie.

Met de applicatie kan de eigenaar te allen tijde zien waar het voertuig zich bevindt. Daarnaast kan hij of zij recente ritgegevens opvragen. Het aantal functies van de app zal per land verschillen. Bovendien wordt het anti-diefstal vooralsnog alleen in Europa leverbaar

Door de transportmodus aan te vinken in de app kan de eigenaar aangeven dat de auto vervoerd wordt, en er dus geen sprake is van diefstal. Hetzelfde geldt voor garagebezoek. Zo gaat er bijvoorbeeld geen alarm af als de accu losgekoppeld wordt.

Elektronisch hek

Een andere functie is het zogenaamde 'geofence.' Hiermee kan de eigenaar het bereik van het voertuig bepalen in het geval van een proefrit of wanneer deze uitgeleend wordt. Tevens kan de topsnelheid van de auto op deze manier begrensd worden.

Porsche meldt tot slot dat het anti-diefstal systeem voor elke klassieker geschikt gemaakt kan worden, variërend van een 356 uit de late jaren veertig, toen er nog geen autoalarm bestond, tot een Porsche 911 uit de jaren negentig.

Het alarmsysteem waarmee moderne Porsche’s geleverd worden, biedt de genoemde functionaliteit al.

Een Porsche krijgt de klassieker-status als het laatste model van een bepaalde serie minimaal tien jaar geleden van de productielijn liep. Zo staat de 911 die tussen 1998 en 2004 geproduceerd werd, het zogenaamde 996 model, inmiddels te boek als klassieker.

Installatie

Porsche Nederland verwacht dat het 'Porsche Classic Vehicle Tracking System' bij alle acht Porsche centra geïnstalleerd kan worden. Drie van deze dealers zijn zogenaamde Classic Partners, wat betekent dat er meer expertise in huis is voor het onderhoud en reparatie van klassiekers.

Het Porsche Centrum in het Gelderse Heteren is een officieel Porsche Classic Center.