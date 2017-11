BMW lanceert nieuw topmodel voor M3-reeks

De 3.0-liter zes-in-lijn motor levert in de M3 CS 460 pk, 10 pk meer dan de M3 met Competition Pack en 29 pk meer dan de standaardversie. Tevens is de CS voorzien van een speciaal uitlaatsysteem, krachtigere remmen en lichtgewicht wielen.

De sportsedan accelereert in 3,9 tellen vanuit stilstand naar een snelheid van 100 kilometer per uur. De topsnelheid is begrensd op 280 kilometer per uur.

BMW gebruikt met koolstofvezel versterkt kunststof (CFRP) voor enkele carrosseriedelen van de M3 CS. Zo zijn de motorkap, het dak, de splitter, de achterspoiler en de diffuser helemaal uit dit lichtgewicht materiaal opgetrokken. De toepassing van het speciale kunststof levert een gewichtsbesparing op van tien kilo ten opzichte van de reguliere M3.

In het interieur ontbreekt gescheiden klimaatregeling. BMW levert een reguliere variant om extra gewicht te besparen.

De M3 is vanaf januari volgend jaar te bestellen. In maart start de productie van in totaal 1.200 stuks van de gelimiteerde M3 CS.



De M3 CS is het nieuwe topmodel van de reeks

