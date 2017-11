Limited Edition-versie van Mercedes-Benz G-Klasse komt ook naar Nederland

Mercedes-Benz lanceert de gelimiteerde G-klasse op basis van de G350d en G500 en wordt in drie varianten leverbaar.

De 350d Limited Edition Designo is te herkennen aan de lakkleur Mocha Black. Deze uitvoering staat op vijfspaaks AMG-wielen. Het interieur is met bruinkleurig leer bekleed en ook het stuurwiel is in twee kleuren leer uitgevoerd.

De China Blue gespoten 350d Professional Limited Edition onderscheidt zich met het Professional Offroad-pakket, spatlappen, een stalen voorbumper en beschermend gaas om de richtingaanwijzers. Mercedes levert verder tevens een standkachel.

De derde en laatste Limited Edition is gebaseerd op de G500, de variant met benzinemotor. Deze in Platinum Magno uitgevoerde G-klasse is voorzien van zwarte details.

Mercedes-Benz voegt verder zaken als een tv-ontvanger, een uitgebreid Harman Kardon-audiosysteem, een verwarmde voorruit én diverse veiligheidssystemen aan de uitrusting toe.

Inspiratie

Als inspiratie voor de gelimiteerde serie diende de Schöcklberg in de Oostenrijkse Alpen, daar waar het oorspronkelijke model in 1979 aan praktijktests werd onderworpen. De berg is in het leer van de middenarmsteun verwerkt.

Er worden 463 exemplaren van de G-Klasse Limited Edition gebouwd. Daarmee verwijst Mercedes-Benz naar de W463.

Volgens de Nederlandse importeur komen er een aantal modellen naar ons land. Prijzen volgen later.

De G350d Professional Limited Edition is de ruigste van de drie

