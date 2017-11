Peugeot 108 Blue Lease keert terug

De 108 Blue Lease is er in twee varianten: een 'gewone' en een Executive. De eenvoudigste versie is gebaseerd op het tweede uitrustingsniveau, Active. Dit model staat normaliter voor 13.100 euro te boek.

Als Blue Lease kost de 108 echter 11.940 euro, terwijl deze versie airconditioning en mistlampen vóór als extra's biedt ten opzichte van de Active.

De Blue Lease Executive, met een prijskaartje van 13.330 euro, krijgt geïntegreerde navigatie en digitale radio mee. Eerder was er ook al een 108 Blue Lease, maar die verdween in 2016 weer.

De instap 108, de Access, staat voor 10.795 euro in de prijslijst. Daarmee is de Peugeot 108 is inmiddels de goedkoopste auto van Nederland. Voorheen was dit de Suzuki Celerio Economy, die 10.799 euro kost.

