Volkswagen prijst Polo GTI en nieuwe T-Roc variant

Voor het genoemde bedrag levert Volkswagen de T-Roc af in de Style uitvoering. De rijker aangeklede Sport staat voor 31.195 euro in de prijslijst. Deze versie is voorzien van lichtmetalen wielen, klimaatregeling en led-verlichting.

Volkswagen heeft ook de prijs van de Polo GTI bekend gemaakt. De 200 pk sterke Polo gaat 29.590 euro kosten. Mede dankzij de automatische versnellingsbank accelereert de auto in 6,7 seconden naar de 100 kilometer per uur. De topsnelheid ligt op 237 kilometer per uur.

Medio volgend jaar komt de Polo GTI ook met een handgeschakelde zesbak beschikbaar. Schakelen gaat bij de T-Roc 1.5 TSI in alle gevallen vooralsnog met een zesbak.



De nieuwe Polo GTI werd 8 pk sterker

