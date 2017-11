Volkswagen denkt na over beursgang vrachtwagendivisie

In gesprek met het Duitse Manager Magazin zei Renschler op donderdag dat een beursgang "tot de mogelijkheden behoort." Hij benadrukte dat er nog geen definitieve beslissing is genomen. Afgelopen juli werden berichten over een mogelijke beursgang nog ontkracht.

De andere plannen van de divisie, waar bijvoorbeeld MAN Truck & Bus en Scania onder vallen, zijn uitbreiding naar China en Zuid-Oost Azië. Dit zal overigens niet op de korte termijn gebeuren. Renschler noemde een dergelijke stap een "strategisch doe, geen wedstrijd."

Renschler doet tevens uit de doeken dat het bedrijf aan het testen is met een elektrische vrachtwagen. Dit 18-tons model zou met name geschikt zijn voor bevooradingsritten in binnensteden.

Daarnaast gaan in Parijs en Hamburg elektrische stadsbussen de weg op voor testkilometers, aldus Renschler.