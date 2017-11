Autoverkoop Volvo Cars in de lift

Ook in oktober wist de van origine Zweedse fabrikant meer auto’s te verkopen. Vorige maand werden wereldwijd er 47.841 exemplaren verkocht, 5,3 procent meer dan in september.

China was met 8.296 verkochte modellen de grootste afzetmarkt voor Volvo, gevolgd door thuisland Zweden met 6.678 units.

China was in oktober met 29.5 procent tevens de snelst groeiende markt voor het merk, dat eigendom is van het Chinese Geely. De totale Volvo verkoop in Azië dit jaar staat met 123.747 exemplaren op een groei van een kleine 30%.

Opvallend genoeg was de oude XC60 in oktober wereldwijd het best verkochte model. Diens opvolger werd afgelopen april in productie genomen. De Volvo V40 en XC90 maken de top drie compleet.