Skoda Octavia best verkochte auto in zeven Europese landen

Gemeten over de eerste 10 maanden van het jaar is de Skoda Octavia het best verkochte model in Finland, Polen, Tsjechië, Zwitserland, Slowakije, Kroatië en Estland.

In thuisland Tsjechië maken de Skoda Fabia en Skoda Rapid de top-drie compleet. In dat land zijn dit jaar tot en met oktober 19.988 Octavia’s op kenteken gezet, waarmee de Tjechische markt voor de fabrikant de grootste is.

Ook in Slowakije bestaat de gehele top-drie uit Skoda’s. In Polen, de tweede markt voor Skoda, bezet het merk met de Octavia en Fabia de eerste en tweede trede.

Dat de Volkswagen Groep, waartoe Skoda behoort, populair is op het Europese vasteland, blijkt wel uit het feit dat de Volkswagen Golf in Duitsland, Oostenrijk, België, Noorwegen en Luxemburg tot op heden het meest verkochte model is.

Elders in Europa

Renault staat met de Clio op nummer één in Frankrijk, Portugal en Nederland. Peugeot voert de verkooplijsten aan in Denemarken en Slovenië met respectievelijk de 208 en 3008. Fiat presteert het best in thuisland Italië met de Panda en in Litouwen met de 500.

Andere verkoopleiders zijn de Ford Fiesta in Groot-Brittannië, de Hyundai Tuscon in Ierland, de XC60 in Zweden en de Nissan Qashqai in Letland.

In Midden- en Zuid-Europa zijn dat de Suzuki Vitara in Hongarije, de Dacia Logan in Romenië, de Toyota Yaris in Griekenland en de Seat Ibiza in Spanje