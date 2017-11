Ford noteert verkoopstijging in VS, Fiat Chrysler en GM in mineur

Bij Ford viel de verkoop in oktober met 200.436 voertuigen 6.1 procent hoger uit. De F-Series pick-up truck had met 75.974 exemplaren een groot aandeel in de verkoopstijging. Afgelopen oktober was de beste maand voor het model in 13 jaar.

De verkoopdaling bij GM viel kleiner uit dan verwacht. Dit was te danken aan de pick-up trucks van de fabrikant, zoals de Chevrolet Silverado en GMC Sierra. GM verkocht vorige maand 84.094 exemplaren van dergelijke voertuigen. In totaal leverde het concern 252.614 units af.

Analysten hadden gerekend op een krimp van 10 procent voor Italiaans-Amerikaanse autobouwer FCA. De daling kwam uit op 13 procent tot 153.373 exemplaren. Het Ram-label, verantwoordelijk voor pick-up trucks en bedrijfswagens, noteerde daarentegen de beste oktober maand ooit.

Tevens profiteerde FCA van de introductie eerder dit jaar van de nieuwe Jeep Compass. Van het model werden vorige maand 81 procent meer exemplaren afgeleverd dan oktober vorig jaar.

Nissan noteerde met 123.012 auto's afgeleverde modellen een verkoopstijging van 8.4 procent in de Verenigde Staten. De verkopen van Toyota stegen er vorige maand met 1.1 procent naar 188.434 voertuigen.