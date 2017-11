Jeep toont eerste foto's van opvolger Wrangler

Jeep laat weten dat de Wrangler opnieuw als tweedeurs, als vierdeurs en met een soft- en hardtop te krijgen zal zijn. Ook werkt de fabrikant aan een variant met een open laadbak, al zal die nog enkele jaren op zich laten wachten.

De nieuwe Wrangler krijgt een 2,0-liter viercilinder turbomotor, een krachtbron die op de Nederlandse markt voor een fors lagere prijs zal zorgen.

Het huidige exemplaar is hier met een 3,6-liter V6-benzinemotor of 2,8-liter CRD-dieselmotor te krijgen. De bpm op de benzineversie drijft het prijskaartje van die uitvoering op tot minimaal 109.535 euro. Prijzen van een Wrangler met dieselmotor beginnen in Nederland op dit moment bij 98.021 euro

Een V6 zal op de internationale motorenlijst in elk geval terugkeren. De huidige JK-generatie van de Wrangler werd in 2006 geïntroduceerd en is toe aan een opvolger.



De officiële onthulling is op 1 december in Los Angeles

Kijk voor meer informatie en foto’s op AutoWeek