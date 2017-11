Audi maakt prijs van duurste model bekend

De R8 Spyder Plus is de open variant van de R8 Coupé Plus, die een vanafprijs van 270.120 euro heeft. De plus-modellen hebben 610 pk, 70 pk meer dan de reguliere versies van de vierwielaangedreven sportwagen.

Het uiterlijke verschil tussen de reguliere R8 Spyder en de Plus is minimaal. Het opvallendste kenmerk is – indien daarvoor gekozen is – de kleur micrommata green, die exclusief voor het topmodel is. Daarnaast is de R8 Spyder Plus voorzien van een achterspoiler.

In september voegde Audi varianten met achterwielaandrijving toe aan de R8 modelserie. De open en gesloten versies kosten respectievelijk 227.550 euro en 212.090 euro.

