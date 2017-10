BMW van Apple-oprichter Steve Jobs onder de hamer

Jobs nam zijn Z8 in oktober 2000 in ontvangst, waarmee hij een van de eerste eigenaren was. Het model, waarvan de vormgeving was ingegeven door de BMW 507 uit 1956, was eerder in 2000 op de markt gekomen.

De Z8 van Jobs is voorzien van titanium-grijze lak en een zwart lederen interieur. De toekomstige eigenaar krijgt ook de speciaal voor BMW gefabriceerde mobiele telefoon van Motorola. Tot slot wordt de auto geleverd met een bijpassende hardtop.

Het meest bijzondere aan de BMW Z8 is de gepersonaliseerde kentekenplaat. Jobs reed doorgaans auto’s zonder kenteken, aangezien de Californische wetgeving voorschrijft dat eigenaren van een nieuwe auto binnen zes maanden een kenteken dienen aan te vragen. Om die reden wisselde de jobs elke zes maanden van voertuig.

De 400 pk sterke Z8 is ongeveer drie jaar lang in het bezit van Jobs geweest. De afgelopen 17 jaar hebben de twee achtereenvolgende eigenaren de kilometerstand tot 15.200 mijl gebracht, een kleine 25.000 kilometer.



Steve Jobs reed doorgaans zonder kenteken

Tijdens de veiling zullen nog vier andere auto’s onder de hamer gaan, waaronder een Chyrsler D’Elegance by Ghia uit 1952. Dit model moet tussen de 900.000 en 1,1 miljoen dollar opbrengen. Een Porsche 911 GT2 uit 1995 en een vorig jaar geproduceerde Ferrari F12 tdf worden naar verwachting tussen de 1,1 en 1,4 miljoen dollar afgehamerd.

Het topstuk is een Ferrari 250 GT Cabriolet Series II by Pinifarina. Het prijskaartje van dit model kan oplopen tot 1,8 miljoen dollar.