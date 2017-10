Forse winstdaling voor Hyundai Motors

Desondanks waren de resultaten beter dan analisten hadden veracht. Zij hadden gerekend op een winst van ongeveer 756 miljoen dollar.

De bedrijfsresultaten van Hyundai worden vooral gedrukt door het bedrag van 888 miljoen dollar dat dochter Kia moet uitkeren aan extra loon. Eind augustus oordeelde een Zuid-Koreaanse rechtbank in het voordeel van Kia werknemers in een zaak over ontslagvergoedingen, overwerk en verlof.

Ook de teruglopende verkoop in China speelt Hyundai parten. Eerder dit jaar installeerde de Koreanen een Amerikaanse raketschild vanwege de dreiging vanuit Noord-Korea, een beslissing die door Beijing opgevat werd als onnodig wapengekletter.

Door sancties en extra regeldruk was Hyundai genoodzaakt haar Chinese productieactiviteiten te staken. De verkoop in het land lag in september 30 procent lager dan aan het begin van het jaar. Het aantal registraties in de Verenigde Staten liep in dezelfde periode met 13 procent terug.

De verwachting is dat Hyundai en Kia voor het derde achtereenvolgende jaar de verkoopdoelstellingen niet gaan halen. Het bedrijf wacht al sinds 2014 op de eerste jaarlijkse stijging in kwartaalwinst.