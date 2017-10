Nieuwe elektrische Nissan Leaf verkoopt beter dan verwacht

De directeur van Nissan Europe verantwoordelijk voor elektrische auto’s, Gareth Dunsmore, zegt op donderdag dat de nieuwe Leaf het goed doet in Noorwegen, een land waar het marktaandeel van elektrische auto’s het grootst is.

Gemeten over de eerste negen maanden van het jaar was 37 procent van alle nieuw geregistreerde auto’s in het Scandinavische land voorzien van een elektrische of plug-in hybride aandrijflijn. Om die reden kreeg Noorwegen de in September gelanceerde Leaf als eerste.

Zonder getallen te noemen zei Asako Hoshino, verantwoordelijk voor de activiteiten van Nissan in Japan, op woensdag dat de wereldwijde verkoop van de nieuwe Leaf ook boven verwachting is. Er zijn tot op heden meer dan 9.000 orders geplaatst.

Begin oktober ging de Nissan Leaf ook in Nederland in de verkoop. De enige variant is een speciale introductieversie, die voor 34.990 euro in de prijslijst staat. De opvolger van de Auto van het Jaar 2011 heeft een theoretische actieradius van 378 kilometer.

Ook in Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk is de verkoop begonnen, waardoor de verkopen een opnieuw een impuls zullen krijgen.