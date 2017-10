Apollo lanceert nieuwe IE 'hypercar'

Het nieuwe model is ontstaan uit een samenwerking met Scuderia Cameron Glickenhaus en Manifattura Automobili Torino. De agressief ogende creatie, waarvan de naam staat voor Intensa Emozione, maakt gebruik van een uit koolstofvezel opgetrokken monocoque. De auto meet 5 meter in lengte en legt 1.250 kilo in de schaal.

De IE is voorzien van een 6,3-liter grote V12 en heeft volgens de fabrikant "meer dan" 780 pk. Een sprint vanuit stilstand naar 100 kilometer per uur doet de auto in 2,7 tellen. Het versnellen gaat door tot een snelheid van 335 kilometer per uur.

De vanafprijs is vastgesteld op 2,3 miljoen euro en Apollo gaat slechts 10 exemplaren bouwen.

