Fabrikanten laten nieuwste modellen debuteren op Tokyo Motor Show

Helaas zijn het gros van de modellen voorbehouden aan de thuismarkt. Toyota-divisie Lexus viert in Tokyo het 10-jarig bestaan van het sportieve F-label met een gelimiteerde versie van de RC F en GS F. Ook onthulde het merk het zogenaamde Highway Teammate systeem. Dit zou een Lexus in staat moeten stellen autonoom de op- en afritten van snelwegen te kunnen nemen. De technologie moet in 2020 verkrijgbaar worden.

Cross-overs

Nissan toont in Tokio de IMx, een geheel elektrische cross-over. Het gebruikte accupakket moet de auto in staat stellen 600 kilometer af te leggen. Tevens is de auto voorzien van een uitgebreidere versie van Nissan’s ProPILOT pakket aan hulpsystemen. Hiermee kan de cross-over geheel autonoom rijden.

Bij Mitsubishi staat ook een elektrische cross-over in de schijnwerpers, de e-Volution Concept. Een drietal elektromotoren zorgen voor de aandrijving.

Mobiliteit

Honda laat in het thuisland de Sports EV Concept zien, een vervolg op de in eerder Duitsland onthulde Urban EV Concept. Het merk heeft nog geen technische gegevens vrijgegeven. Daarnaast toont het merk haar visie op mobiliteitsoplossingen, varierend an een rijdende stoel tot aan een elektrisch ijskarretje.

Ook bij Mazda vinden we twee studiemodellen, de Kai Concept en de Vision Coupé Concept. De Kai is een voorbode van de nieuwe Mazda 3. Wat de fabrikant met de Vision Coupé van plan is wordt in het midden gelaten.

Speciale Subaru's

Subaru trekt op de beurs het doek van de BRZ STI Sport. Deze tot 100 exemplaren gelimiteerde uitvoering komt enkel in Japan op de markt. De wijzingen blijven beperkt tot aanpassingen aan het onderstel. Ook toont het merk de WRX STI S208 Special Edition.

Deze uitvoering, waarvan er 450 geproduceerd worden, krijgt er 28 pk bij voor een totaal van 324 pk. Met de Viziz Performance Concept laat de fabrikant zien welke stijlelementen we op de toekomstige WRX terug kunnen zien.