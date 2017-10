Renault ziet omzet en verkoop stijgen

De fabrikant leverde het afgelopen kwartaal 866.233 voertuigen af, een stijging van 9,4 procent. Met name in Azië scoorde de merken van het bedrijf goed.

In Turkije werd een verkoopstijging van 40,6 procent ten opzichte van vorig jaar gerealiseerd, met name dankzij de marktintroductie van de Mégane sedan. In Rusland stegen de verkopen met 22,9 procent.

In China lag de verkoop met 16.087 exemplaren 123,6 procent hoger. De Zuid-Koreaanse tak van het bedrijf, Renault Samsung Motors, zag de verkopen met 8,2 procent dalen.

De Europese verkoop van Groupe Renault over het afgelopen kwartaal kwam uit op 397.097, een plus van 4,9 procent. De elektrische ZOE Z.E. 40 was een van de drijvende krachten achter de verkoopstijging.

Het aantal leveringen van het model, dat dankzij een grotere accucapaciteit nu een theoretisch bereik van meer dan 400 kilometer heeft, viel met 6.665 keer 67 procent hoger uit.